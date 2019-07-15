Инвестиционный сбор в морских портах России ограничат 8,5 млрд рублей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Инвестиционный сбор в российских портах могут начать взимать в этом году, максимальный совокупный годовой размер сбора составит порядка 8,5 млрд рублей в год, сказал журналистам генеральный директор Росморпорта Андрей Лаврищев.

"С 2020-го он (инвестиционный сбор - прим. ред.) обязательно заработает, скорее всего все-таки он с 2019-го заработает <…>. Размер сбора имеет ограничения в эти 8-8,5 млрд рублей, и его размер зависит от количества или стоимости объектов, которые необходимо создать в текущем году в российских портах", - сказал Лаврищев.

В мае премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепило правила взимания инвестиционного портового сбора с судовладельцев. Полученные средства планируется направить на реконструкцию и строительство объектов, включенных в комплексный план модернизации и развития магистральной инфраструктуры. Ранее ФАС предлагала обязать стивидоров уплачивать инвестиционный сбор, но против этой идеи выступил РСПП. На данный момент разрабатывается перечень портов, в которых будет действовать инвестиционный сбор, предварительно в него включено 13 объектов, в том числе порты Мурманска, Петербурга, Высоцка, Новороссийска, Туапсе, Приморска.

"Есть постановление правительства, 616-е, в соответствии с которым расписаны все нормативные требования к перечню объектов, которые могут финансироваться за счет инвестиционного сбора. Если коротко, то одно из требований <…> - непременное присутствие объекта в комплексном плане модернизации и развития магистральной инфраструктуры", - пояснил Лаврищев.

По его словам, под критерии объектов инфраструктуры морского порта, которые могут финансироваться за счет инвестсбора, могут подойти первые четыре проекта. "Это создание терминала в бухте Суходол на Дальнем Востоке, терминала "Ультрамар" в Усть-Луге, это реконструкция федеральных объектов портовой инфраструктуры в Мурманске и реконструкция "Малого порта" в Восточном", - добавил глава Росморпорта. "Мы не будем его просто взимать и копить, и ждать, когда появятся объекты. Сбор будет корректироваться с учетом возможностей федерального бюджета и наличия конкретных проектов по развитию портовой инфраструктуры. Если вдруг в каком-то году появятся возможности федерального бюджета или мы не будем иметь проектов по развитию портовой инфраструктуры, то сбор будет корректироваться", - заключил Лаврищев.

Росморпорт - государственное стратегическое предприятие, созданное в 2003 году в целях эффективного развития и эксплуатации объектов федеральной собственности в морских портах России и на подходах к ним. Росморпорт осуществляет деятельность в 65 из 67 морских портов РФ. Компания, в частности, предоставляет в аренду федеральную собственность, проводит дноуглубительные работы, обеспечивает ледокольное обеспечение круглогодичной навигации в 15 замерзающих портах и предоставляет навигационные услуги.