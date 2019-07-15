Росморпорт проведет акционирование по схеме "Почты России"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. ФГУП "Росморпорт" проведет акционирование предприятия по схеме AS-IS (модель "как есть", т. е. текущего состояния организации), которой воспользовалась и "Почта России". Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам Росморпорта Яков Быков.

"Предполагается концепция акционирования AS-IS, то есть как сейчас ФГУП представляет собой конгломерат видов деятельности - профильных, небольшой объем не очень профильных, - в таком же виде и предполагается "перетекание" ФГУПа в АО. Мы в целом идем по модели "Почты России", которая в октябре этого года должна завершить свое акционирование и превратиться в полноценное АО. Механизмы акционирования схожие, поскольку есть особенности в плане оборотоспособности имущества. Успешный прецедент акционирования "Почты России", полагаю, окончательно включит зеленый свет и для завершения акционирования нашего предприятия", - сообщил Быков.

По словам генерального директора Росморпорта Андрея Лаврищева, акционирование планируется начать в этом году.

"Мы надеемся приступить в этом году к активной фазе. Законопроект об акционировании предприятия прошел публичные обсуждения и направлен в министерство юстиции", - сказал он журналистам. Заключение Минюста ожидается через месяц.

"Мы считаем, что акционирование Росморпорта позволит существенным образом повысить эффективность его деятельности и ответственность менеджмента, расширить возможности по участию предприятия в развитии портовой инфраструктуры путем использования всего доступного перечня механизмов финансирования, государственно-частного партнерства", - отметил руководитель предприятия.

Вхождение в капитал иных участников, помимо государства, в акционерный капитал Росморпорта не рассматривается. "Поскольку статус стратегического предприятия за нами сохраняется и не оспаривается ни с какой из сторон - ни с нашей, ни со стороны нашего собственника, я исхожу из того, что 100% акций останется в собственности РФ", - отметил Быков.

Дальнейшее развитие, в том числе вопрос возможного выделения отдельных видов деятельности, рассмотрят по завершению акционирования предприятия, при составлении стратегии развития акционерного общества.

О Росморпорте

Росморпорт - государственное стратегическое предприятие, созданное в 2003 году в целях эффективного развития и эксплуатации объектов федеральной собственности в морских портах России и на подходах к ним. Росморпорт работает в 65 из 67 морских портов страны. Предприятие, в частности, предоставляет в аренду федеральную собственность, проводит дноуглубительные работы, обеспечивает круглогодичную навигацию в 15 замерзающих портах и предоставляет навигационные услуги.