Мнучин: Минфин и Конгресс США близки к договоренности по повышению потолка госдолга

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Министерство финансов и Конгресс США близки к заключению договоренности, касающейся повышения потолка государственного долга страны. Об этом заявил в понедельник американский министр финансов Стивен Мнучин, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я считаю, что в обеих партиях отдается предпочтение нашим переговорам по госдолгу <...>. Я уверен, что мы приближаемся [к заключению договоренности], - отметил министр. - Я думаю, что мы очень близки к сделке, но, как вы знаете, эти сделки сложны. Я очень надеюсь, что мы сможем быстро прийти к соглашению".

"Я ожидаю, что потолок госдолга будет повышен", - заключил руководитель ведомства.

В пятницу Мнучин попросил законодателей поднять потолок государственного долга страны до начала летних каникул, в ином случае федеральное правительство может остаться без наличных средств. Палата представителей Конгресса США уходит на летние каникулы в конце июля, а Сенат - в начале августа. Обе палаты возобновляют свою деятельность со второй недели сентября.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг призвала конгрессменов поднять потолок госдолга в этом месяце, прежде чем они уйдут на шестинедельные летние каникулы 26 июля.

Мнучин в пятницу рассказал, что его ведомство рассмотрело ряд вариантов дальнейших событий в отношении госдолга страны. Согласно одному из них, у США "закончатся наличные средства в начале сентября, прежде чем Конгресс возобновит работу" после каникул.

Проблема госдолга США

В опубликованном на прошлой неделе аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивают, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные Минфина, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) госдолг увеличился более чем на $2 трлн.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.