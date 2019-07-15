Кабмин вносит в ГД проект о праве родителей погибшего на производстве на страховую выплату

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, который предлагает наделить родителей застрахованного безусловным правом на получение единовременной страховой выплаты при его смерти в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Согласно действующему законодательству, безусловное право на получение единовременной страховой выплаты имеют несовершеннолетние дети умершего, а также его супруг (супруга).

В пояснительной записке к документу отмечается, что "в настоящее время право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая имеют один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими такого возраста, но по заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы или медицинской организации признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе".

"В случае смерти застрахованного лица единовременная страховая выплата (ее размер составляет 1 млн рублей) производится равными долями супруге (супругу) умершего (умершей), а также другим лицам, имевшим в соответствии с действующим законодательством право на день смерти застрахованного на получение такой выплаты. Таким образом, супруга (супруг) умершего застрахованного лица имеют безусловное право на получение единовременной страховой выплаты независимо от их трудовой деятельности", - говорится в пояснительной записке.

В кабмине считают, что законопроект позволит повысить уровень социальной защиты родителей, потерявших детей в результате несчастного случая на производстве. "Как показывает практика работы Фонда социального страхования, 60% родителей, не имевших права на получение единовременной страховой выплаты на момент смерти застрахованного, приобретают его в судебном порядке", - отмечается в пояснительной записке.