Правительство Дагестана и Корпорация МСП договорились об открытии филиала банка в регионе

МАХАЧКАЛА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Дагестан и Корпорация МСП подписали соглашение об открытии представительства МСП Банка в республике, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Сегодня, 15 июля, в международном аэропорту Махачкала состоялось подписание соглашения между правительством Республики Дагестан и Корпорацией МСП об открытии представительства МСП Банка в Дагестане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате соглашения, которое подписали врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гаджи Гасанов и зампредседателя правления МСП Банка Олег Князев, предпринимательскому сообществу республики "будет упрощен доступ к ресурсам МСП Банка".

Просьба предпринимателей Дагестана

Как сообщила пресс-служба, первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов выразил благодарность руководству МСП Банка за "быстрый отклик на просьбу дагестанских предпринимателей".

"Он напомнил, что в рамках визита в Дагестан первого зампредседателя правительства РФ - министра финансов РФ Антона Силуанова и генерального директора АО "Корпорация "МСП" Александра Бравермана в ходе общения с ними предприниматели попросили открыть представительство МСП Банка в Дагестане, в результате которого предпринимательскому сообществу будет упрощен доступ к ресурсам этого банка", - уточнили в пресс-службе.

"Для наших предпринимателей это очень важно, так как у нас здесь немного кредитных институтов, по большому счету из базовых у нас их два - Сбербанк и Россельхозбанк. Поэтому наличие третьего серьезного игрока, который будет финансировать целевым образом малый бизнес, будет для нас большим подспорьем", - цитирует пресс-служба Гусейнова.

По его словам, с работой МСП Банка в Дагестане связывают дальнейшее выполнение целевых показателей. "Нам нужно в 3 раза увеличить количество людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве, и в 2 раза - количество субъектов МСП. В этой связи ваша работа в республике для нас является большим подспорьем для достижения этого показателя", - сказал Гусейнов.

В свою очередь, зампредседателя правления МСП Банка Олег Князев отметил, что у банка есть удаленное представительство в Ставрополе. "После встречи с [первым вице-премьером - министром финансов РФ] Антоном Германовичем Силуановым принято решение о присутствии корпорации непосредственно в каждой республике, в данном случае в Дагестане - в Махачкале, и мы к этому готовы", - процитировали Князева в пресс-службе.

По его словам, со следующей недели представительство банка будет находиться в Махачкале. Кадры уже утверждены, проходят обучение. "Мы постараемся выслушать малый, средний, микробизнес, будем проводить клиентские дни, круглые столы, на которых предприниматели смогут задать свои вопросы, а мы, в свою очередь, расскажем подробно о тех программах, которые есть в корпорации "МСП Банк", - добавил Олег Князев.

Ранее сообщалось, что в середине июня в Махачкале на совещании по реализации национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости" первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП банк") было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП банка принадлежат АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП").