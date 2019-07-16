"Ъ": в отрасли сомневаются о завершении I этапа модернизации БАМа и Транссиба в 2020 году

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Опасение, что ОАО "РЖД" не успеет в срок завершить первый этап модернизации БАМа и Транссиба прозвучало в рамках совещания у вице-премьера Максима Акимова 11 июля, сообщает "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, в июне 2019 года Росжелдор констатировал, что в рамках модернизации по графику был введен лишь один из участков - Мариинск-Тайшет протяженностью 725 км. Таким образом, к 2020 году должен быть введен в эксплуатацию еще 31 участок, что вызывает сомнение со стороны властей. Они считают, что одновременный ввод такого большого количества участков ставит под угрозу своевременное завершение первого этапа модернизации.

Однако в ОАО "РЖД" настаивают, что сроки будут соблюдены. Как уточнил один из источников "Ъ", в ходе заседания у Акимова речь шла о возможной задержке двух участков.

В монополии утверждают, что работы первого этапа выполняются согласно графику.

Проделанные в рамках модернизации до 2019 года работы оцениваются в 243,5 млрд рублей. На 2019-2020 годы финансирование составит порядка 183,3 млрд рублей.

Как пишет "Коммерсантъ", опираясь на мнение аналитиков, своевременное введение объектов БАМа и Транссиба актуально для российских компаний поскольку, несмотря на снижение цен на уголь, благоприятная конъюнктура на восточном направлении сохранится в среднесрочной перспективе и расширение Восточного полигона не теряет актуальность.

Первый этап модернизации БАМа и Транссиба планировалось реализовать в 2013-2017 годах, достигнув результатов к 2018 году, однако, после внесения изменений в проект, строительство было продлено до 2019 года со сдачей в эксплуатацию в 2020 году.