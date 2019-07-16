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Инвестиции в социальные объекты Новой Москвы в 2019 году превысят 4 млрд рублей

К концу года на средства инвесторов построят шесть детских садов и пять школ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство социальных объектов в ТиНАО в 2019 году составит более 4 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

"Свыше 4 млрд рублей внебюджетных средств будет вложено в строительство социальных объектов в ТиНАО в текущем году. На средства инвесторов к концу года будет построено шесть детских садов и пять школ, из них один детский сад и две школы уже введены в эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

В пресс-службе уточнили, что всего за семь лет на территории Новой Москвы построили 40 детских садов и 16 школ. Три четверти объектов из этого объема построены на средства девелоперов.

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