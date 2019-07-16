Госдума приняла закон о зачислении в местные бюджеты госпошлин за услуги нотариуса

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий возможность зачисления в бюджет муниципального района госпошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления при отсутствии нотариуса в населенном пункте. Документ инициирован правительством и вносит поправки в Бюджетный кодекс.

Ранее нижняя палата парламента приняла закон, направленный на организацию оказания нотариальных услуг гражданам, проживающим на территории населенного пункта (входящего в состав городского округа), в котором отсутствует нотариус. Согласно закону, нотариальные услуги в таком населенном пункте смогут оказывать должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные в соответствии с законодательством РФ.

Согласно Налоговому кодексу (НК РФ), госпошлина за совершение нотариальных действий относится к федеральным сборам. Налоговые доходы бюджетов и их распределение закреплены в соответствующих статьях Бюджетного кодекса РФ.

В связи с этим принятый документ предусматривает, что госпошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления в случае отсутствия нотариуса в населенном пункте, расположенном вне границ поселений, будут зачисляться в бюджеты муниципальных районов. Исключение предусматривается для госпошлин, зачисляемых в бюджеты городских поселений и бюджеты сельских поселений.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2019 года.