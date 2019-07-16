Госдума исключила выдачу банковских гарантий из перечня лицензируемых операций

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий исключение операции по выдаче банковских гарантий из перечня банковских операций, осуществление которых производится только на основании выдаваемой Банком России лицензии. Закон инициирован правительством.

Действующий федеральный закон "О банке развития" устанавливает перечень банковских операций, осуществляемых ВЭБ.РФ при выполнении своих функций, в который включена, в том числе, операция по выдаче банковских гарантий. Другим законом в гражданский оборот введен институт независимой гарантии, которая может выдаваться банками и другими кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями. Банковская гарантия является разновидностью независимой гарантии. При этом требование о лицензировании деятельности по выдаче независимой гарантии не установлено - таким образом, имеет место правовая коллизия, отмечается в пояснительной записке к документу.

Для ее устранения принятый закон исключает банковскую операцию по выдаче банковских гарантий из перечня банковских операций, одновременно включив ее в число сделок, которые вправе осуществлять кредитная организация ВЭБ.РФ.

Поправками ко второму чтению документа ВЭБ.РФ наделен правом осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа госкорпорации и юрлиц, являющихся хозяйственными обществами и подконтрольными лицами организаций ВЭБ.РФ. Исключение составят кредитные финансовые организации ВЭБ.РФ и соответствующие подконтрольные ей юрлица. При этом госкорпорация будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа организаций ВЭБ.РФ, являющихся некредитными финансовыми организациями, до 31 декабря 2024 года. Наблюдательный совет госкорпорации получает право определять количественный состав ее правления.

"Документ направлен на развитие функции ВЭБ.РФ по координации институтов развития. В частности, предлагается закрепить за ВЭБ.РФ функцию единоличного исполнительного органа дочерних организаций. Это повысит эффективность и оптимизирует расходы на управление. Также наблюдательный совет ВЭБ.РФ получит возможность назначать в правление госкорпорации лиц, которые не являются ее сотрудниками. Это позволит участвовать в управлении ВЭБ.РФ топ-менеджерам других институтов развития и повысит эффективность их координации", - сообщили ТАСС в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Одновременно Госдума приняла в третьем чтении сопутствующий закон, приводящий перечень операций, осуществляемых банками и ВЭБ.РФ и не облагаемых НДС, в соответствие с действующим законодательством - из него исключены операции по исполнению банковских гарантий, выдаче поручительств за третьих лиц, оказанию услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы "клиент-банк", получению от заемщиков сумм в счет компенсации страховых премий, уплаченных банком по договорам страхования.