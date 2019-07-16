Госдума приняла закон о праве регионов вводить внешний финконтроль в муниципалитетах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому контрольно-счетным органам субъектов РФ предоставляется право вводить внешний финансовый контроль в отдельных муниципальных образованиях в случае заключения соответствующего соглашения.

Документ, инициированный группой депутатов Госдумы, был разработан во исполнение поручения главы государства по итогам состоявшейся 24 апреля 2017 года встречи членов Совета законодателей с президентом Владимиром Путиным.

Закон предусматривает возможность внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета контрольно-счетным органом субъекта России в случае заключения соглашения представительным органом муниципального образования с контрольно-счетным органом субъекта РФ о передаче ему полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю в порядке, установленном региональным законом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ.

По мнению авторов закона, его принятие будет способствовать повышению эффективности внешнего финансового контроля.

Во втором чтении было принято две поправки юридико-технического характера.