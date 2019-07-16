Перевозки пассажиров дневным экспрессом Улан-Удэ - Иркутск в I полугодии выросли на 19,2%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров дневным экспрессом №150/149 Иркутск - Улан-Удэ в первом полугодии 2019 года увеличились на 19,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 62 тыс., следует из сообщения ОАО "РЖД".

В купейных вагонах было перевезено свыше 9,3 тыс. пассажиров (+74,6%), в плацкартных вагонах - 16,7 тыс. пассажиров, в вагонах с местами для сидения - 36 тыс. пассажиров (+24,8%).

Поезд №150/149 включает в себя пять вагонов, из которых два купейных, один плацкартный и два вагона с местами для сидения.

Перевозки пассажиров дневным экспрессом Улан-Удэ - Иркутск в январе-мае 2019 года превысили 50 тыс. человек, что больше результата аналогичного периода прошлого года на 21,1%.