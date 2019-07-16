Дума вводит запрет на арест предпринимателей без активных действий со стороны следствия

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, призванных защитить предпринимателей от необоснованного ареста, а их бизнес - от развала в ходе следствия.

Как пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, "вводится важная норма - обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО". "В ходатайстве необходимо будет указать мотивы продления, информацию о процессуальных действиях, которые следователь собирается предпринять по делу, а также объяснить причины, по которым эти действия не были совершены ранее", - сказал он.

По его словам, благодаря этим нормам "пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям". После получения ходатайства о продлении срока судья должен принять решение в течение пяти суток. Если суд решит отказать следствию, то для подозреваемого будет назначена более мягкая мера пресечения - залог или домашний арест, уточнил Володин.

Кроме того, по целому ряду распространенных экономических статей вводится запрет на помещение в следственный изолятор директоров компаний и индивидуальных предпринимателей, чтобы не блокировать работу предприятия на период следствия и не создавать тем самым угрозы бизнесу и потери рабочих мест, продолжил Володин.

"Преступления, связанные с мошенничеством, растратой, злоупотреблением должностными полномочиями в коммерческих компаниях, будут расследоваться так же, как и сегодня. Однако на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемые в этом предприниматели не будут содержаться в СИЗО, - отметил Володин. - Принятие инициативы позволит реализовать поручение президента защитить предпринимателей от необоснованного ареста и разрушения бизнеса в ходе уголовного расследования".