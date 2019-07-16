Сбербанк в 2020 году уделит особое внимание трансферу технологий на белорусский рынок

МИНСК, 16 июля. /ТАСС/. ПАО "Сбербанк" в 2020 году будет уделять особое внимание трансферу технологий в Белоруссию. Об этом сообщил глава банка Герман Греф по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы договорились, что в течение следующего года будем особое внимание уделять трансферу технологий на белорусский рынок, будем развивать новые линейки", - сказал Греф.

Он отметил, что президент Белоруссии "очень активно интересуется новыми технологиями". "Мы обсуждали взаимный интерес, что мы можем сделать совместно - как трансферт технологий в банковский сектор, так и трансферт технологий в другие сектора экономики", - сказал Греф.

Он уточнил, что Сбербанк является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Белоруссии. "Мы инвестировали сюда около $4 млрд. У нас есть взаимная удовлетворенность [от сотрудничества]", - добавил глава банка.