Дума во II чтении одобрила право ЦБ утверждать компании, не возвращающие валютную выручку

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который наделяет Банк России полномочиями согласовывать список находящихся под санкциями компаний, которые освобождаются от штрафов за нерепатриацию валютной выручки. Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым.

Согласно действующему законодательству о валютном регулировании, компании - экспортеры, находящиеся под западными санкциями, освобождаются от обязанности возвращать валютную выручку в РФ. Данная норма была принята Госдумой в июле 2018 года. Для того, чтобы воспользоваться данным правом, компания должна быть включена в специальный перечень резидентов, который утверждает ФНС по согласованию с Минфином.

"Вместе с тем объем валютной выручки резидентов, в отношении которых вводятся ограничительные меры, составляет значительную долю в общем объеме валютной выручки, возвращаемой в РФ. В целях исключения негативного влияния на финансовый рынок и стабильность внутреннего валютного рынка законопроектом предлагается наделить Банк России полномочиями по согласованию указанного перечня", - говорится в пояснительной записке к документу.

Во втором чтении законопроекта была одобрена поправка, согласно которой резидент признается исполнившим обязанность о возврате в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ или не полученные на таможенной территории РФ товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, если он обеспечил получение на свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках, денежных средств в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной в соответствии с законом о госзакупках.

"Когда идут поставки, длительные контракты на экспорт, то там приходится российским банкам брать контргарантии у западных банков, что противоречит закону о валютном контроле. Это какая-то техника, которая мешает российским банкам конкурировать на международных рынках, ее надо устранить", - пояснил ранее журналистам суть поправки замглавы Минфина Алексей Моисеев.