{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Единую цифровую экосистему для поставщиков электроэнергии создадут в США

Объединенная компания предложил клиентам и поставщикам энергии готовое программное обеспечение

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Американские компании Tendril и Simple Energy объединятся для создания цифровой экосистемы, объединяющей более 75 поставщиков коммунальных услуг и обслуживающих свыше 100 млн потребителей, сообщает ресурс BusinessWire.

Объединенная компания получит название Uplight и представит клиентам решения на всех этапах работы с клиентом - от поставок энергии до управления энергопотреблением. Цель Uplight - внедрить инновации в области взаимодействия с конечным потребителем и снизить издержки за счет оптимизации процессов.

В рамках единой платформы Uplight предложит клиентам и поставщикам энергии готовое программное обеспечение, предоставляющее возможность проводить детальную аналитику данных и мониторинг активности клиентов. Новое решение позволит разработать расширенный набор клиентских решений, адаптированных под нужды конкретного потребителя.

Медведев: инвестиции бизнеса и государства в городскую среду должны идти рука об руку
Премьер напомнил, что в 2019 году на нацпроект "Жилье и городская среда" планируется выделить около 105 млрд рублей госинвестиций
Читать полностью