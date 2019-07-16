Единую цифровую экосистему для поставщиков электроэнергии создадут в США

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Американские компании Tendril и Simple Energy объединятся для создания цифровой экосистемы, объединяющей более 75 поставщиков коммунальных услуг и обслуживающих свыше 100 млн потребителей, сообщает ресурс BusinessWire.

Объединенная компания получит название Uplight и представит клиентам решения на всех этапах работы с клиентом - от поставок энергии до управления энергопотреблением. Цель Uplight - внедрить инновации в области взаимодействия с конечным потребителем и снизить издержки за счет оптимизации процессов.

В рамках единой платформы Uplight предложит клиентам и поставщикам энергии готовое программное обеспечение, предоставляющее возможность проводить детальную аналитику данных и мониторинг активности клиентов. Новое решение позволит разработать расширенный набор клиентских решений, адаптированных под нужды конкретного потребителя.