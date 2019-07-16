Силуанов назвал Росстат самостоятельным ведомством

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Росстат был и остается независимым ведомством, независимо от того, подчиняется ли он Минэкономразвития или напрямую правительству, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Росстат - не госорган для манипулирования. Для того, чтобы принимать выверенные управленческие решения, нужна объективная статистика. Если статистика будет искаженной, то неверными будут и решения. Росстат всегда был и остается независимым ведомством, и неважно, подчинен ли он напрямую правительству, как это было раньше, или Министерству экономического развития, как сейчас. Что на самом деле важно, так это база, методики, которые применяются в Росстате", - сказал Силуанов в интервью газете "Московский комсомолец".

"С недавних пор все акты гражданского состояния в России регистрируются налоговой службой в электронном виде. Конечно, сразу же поменялась и статистика - данные стали более точными. Для статистики важны информационные ресурсы, которые основываются на современных технологиях, на больших массивах данных. Именно такого современного подхода мы и хотим добиться от работы Росстата", - добавил первый вице-премьер.

В ходе Петербургского международного экономического форума в начале июня ряд участников, включая главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, заявляли, что Росстат следует вывести из подчинения Минэкономразвития и сделать независимым, а также форматировать его деятельность.