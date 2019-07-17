Промпроизводство в России в первом полугодии выросло на 2,6%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Промышленное производство в России в первом полугодии 2019 года выросло на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата.

При этом в июне 2019 года рост этого показателя составил 3,3% к уровню аналогичного месяца годом ранее.

В январе - июне 2019 года в добыче полезных ископаемых наблюдался рост на 4%, в обрабатывающих производствах - на 1,9%, в сфере водоснабжения - на 1,5%. В то же время производство в сфере снабжения электроэнергией осталось на уровне первого полугодия 2018 года.

В июне добыча полезных ископаемых выросла на 2,3% к аналогичному месяцу 2018 года, в сфере обрабатывающего производства наблюдался рост на 3,4%, а производство в сфере снабжения электроэнергией увеличилось на 2,5%. При этом в сфере водоснабжения производство в июне сократилось на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.

"Драйверами роста стали не только добывающие производства - добыча металлических руд, газа и сырой нефти, но и фармацевтика, металлургия, нефтехимия. В первом полугодии 2019 года был выполнен ряд крупных заказов, связанных с изготовлением электрического оборудования и сложных электронных приборов, включая компьютеры и оптические носители, автомобильной и дорожно-строительной техники, ремонтом и монтажом машин и оборудования, обработкой древесины. В связи с окончанием ремонтных работ на ряде объектов энергетики в первой половине 2019 года также зафиксирован рост генерации и распределения электроэнергии", - пояснили в ведомстве.