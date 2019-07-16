РЖД направят на дивиденды за 2018 год 13,4 млрд рублей или 72,74% чистой прибыли по РСБУ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" направят на выплату дивидендов по обычным акциям за 2018 год 13,4 млрд рублей или 72,74% чистой прибыли холдинга по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Об этом говорится в сообщении РЖД, опубликованном на сайте раскрытия информации.

Выплаты по привилегированным акциям составят 7 млн рублей или 0,04% от чистой прибыли РЖД за 2018 год. В 2018 году РЖД получили 18 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Ранее сообщалось, что Минтранс РФ настаивал на выплате дивидендов холдинга за 2018 год имуществом.

По итогам 2017 года РЖД направили на выплату дивидендов 50,03% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) или 8 млрд 755 млн рублей, в том числе 8 млрд 750 млн рублей на дивиденды по обыкновенным акциям и 5 млн рублей - по привилегированным.