Лоукостер Wizz Air откроет прямые рейсы из Лондона в Москву и Санкт-Петербург

ЛОНДОН, 16 июля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Венгерский лоукостер Wizz Air начнет осуществлять регулярные авиарейсы из столицы Великобритании в два города России - Москву и Санкт-Петербург. Как говорится в распространенном компанией сообщении, ее британское подразделение Wizz Air UK запустит маршруты из лондонского аэропорта Лутон в московский Внуково и санкт-петербургский Пулково с 1 октября этого года.

Wizz Air UK будет единственным британским авиаперевозчиком, предлагающим своим клиентам прямые рейсы в северную столицу. И в Санкт-Петербург, и в Москву из Лондона самолеты Wizz Air будут отправляться ежедневно. В настоящий момент прямые рейсы между Лондоном и Санкт-Петербургом осуществляют только "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия". До недавнего времени действовал также маршрут Санкт-Петербург - Лондон авиакомпании "Победа", однако он был отменен, как и другие международные рейсы, которые этот авиаперевозчик выполнял из Пулково.

"У клиентов Wizz Air впервые появится возможность отправиться из Соединенного Королевства в два величайших города России", - заявил управляющий директор авиакомпании Оуайн Джонс, по словам которого цены на билеты у Wizz Air будут ниже, чем у конкурентов. "Москва и Санкт-Петербург были свидетелями важнейших событий мировой истории. Это города с богатейшей историей и культурой, и должны быть в списке мест, которые обязан посетить каждый. Вся команда Wizz Air с нетерпением ждет возможности поприветствовать наших старых и новых клиентов на борту наших лайнеров, которые свяжут Соединенное Королевство и Россию", - добавил он.