Эксперты: обвал рубля возможен только в чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ослабление российской валюты до уровня 69 рублей за $1 возможно только в случае введения США санкций против госдолга РФ или обвала цен на нефть до $50 за баррель, считают аналитики, опрошенные ТАСС.

Накануне агентство Bloomberg опубликовало прогноз валютного стратега крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого, который ранее наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года. По его мнению, рубль к концу этого года ослабнет примерно на 9% - до 69 рублей за $1. Этому будет способствовать смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

"Для достижения уровней вблизи 69 [рублей за $1], на наш взгляд, должно произойти либо значимое усиление геополитических рисков для РФ, либо падение нефтяных цен до уровней ниже $60 за баррель нефти марки Brent. Реализация как первого, так и второго условий в перспективе до конца года представляется нам не столь вероятной", - считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Обвала рубля не ожидают и в ИК "Ренессанс Капитал". Аналитик инвестиционной компании Андрей Мелащенко полагает, что такое возможно "только в случае введения значимых санкций - на государственный долг, либо при падении цен на энергоносители, [нефти] до $50 за баррель Brent".

При этом зависимость рубля от цен на нефть существенно снизилась благодаря бюджетному правилу, отмечает главный экономист Сбербанка Антон Струченевский. Однако если цена на нефть войдет в диапазон $40-45 за баррель или ниже, это уже окажет негативное влияние на российскую валюту.

В свою очередь главный экономист ING по России Дмитрий Долгин полагает, что причиной возможного ослабления нацвалюты ниже 65 рублей за $1 могут стать внешние факторы. "Если из-за опасений относительно состояния экономики США и Китая на рынках случится глобальное бегство от риска и снижение цен на нефть. Но это не базовый сценарий. Действия ЦБ, а именно осторожное снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции, на наш взгляд, скорее, способствует привлекательности ОФЗ для иностранного капитала и тем самым поддерживает рубль", - поясняет Долгин.

Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова тоже считает маловероятным движение российской валюты к уровням 69-70 рублей за $1 ввиду сохраняющейся тенденции на укрепление. Однако в конце года нацвалюта может оказаться в интервале 65-67 рублей за $1, добавляет она.

Риски второго полугодия

Эксперты отмечают, что во втором полугодии российская валюта потеряет поддержку в виде налогового периода. В числе других негативных факторов они также называют дивидендные выплаты, слабый ненефтегазовый сегмент счета текущих операций и стагнацию мировой экономики.

"По мере исчерпания ралли на глобальных рынках, на первый план выйдут внутренние факторы, включая дивидендные выплаты в августе, слабость ненефтегазовой части текущего счета, устойчивое накопление иностранных активов правительством в рамках бюджетного правила и частным сектором", - считает Долгин из ING.

Аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Михаил Поддубский согласен с тем, что внутренние факторы, в первую очередь, сезонность текущего счета, уже не оказывают большой поддержки российской валюте. Кроме того, в банке не видят фундаментальной недооценки рубля относительно цен на нефть и ключевых макропоказателей. Ожидание профицита нефти на рынке во втором полугодии заставляет в базовом сценарии прогнозировать возвращение плавного давления на рубль на горизонте ближайших месяцев, указывают в Промсвязьбанке.

О том, что слабая динамика несырьевого экспорта РФ должна вызывать опасения, говорит и Орлова из Альфа-банка. Падение несырьевого экспорта в первом полугодии на 3% в годовом выражении и на 5% во втором квартале означает, что торговый баланс страны теряет устойчивость, указывает Орлова.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что в августе-сентябре фактором ослабления российской валюты может выступить снижение ключевой ставки ЦБ (в компании ожидают снижения на 25-50 базисных пунктов). В случае последнего варианта аналитики видят "вероятность охлаждения активного спроса на ОФЗ, а к концу года - и умеренного оттока нерезидентов из суверенного долга РФ".

Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг полагает, что основными факторами ослабления рубля может стать пауза в смягчении монетарной политики ЦБ на фоне проявления явных признаков грядущей рецессии в США, а также снижение цен на нефть в ожидании замедления глобального роста и возможного начала новых переговоров по иранской ядерной проблеме.

Тем не менее потенциал ослабления рубля будет ограничивать сохранение санкционных угроз в "спящем режиме", считает Покатович из "БКС Премьер".