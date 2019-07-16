Министр финансов Франции призвал к международному решению по налогообложению IT-корпораций

ТАСС, 16 июля. Страны Группы семи (G7) должны найти общее решение по вопросу налогообложения крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Об этом во вторник в ходе встречи министров экономики и финансов стран G7, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Я глубоко убежден, что в ходе этой встречи G7 мы сможем найти приемлемое международное решение, и этот консенсус откроет путь к соглашению в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", - приводит агентство Agence France-Presse (AFP) слова министра.

Ранее французский парламент принял национальный законопроект о введении налога на деятельность крупных цифровых корпораций. Он затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года и составит 3% от общего оборота во Франции. В частности, под него попадут все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции и чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в сети или работу платформ - агрегаторов информации. Благодаря ему, власти ожидают получить за этот год €400 млн. В 2020 году налоговые поступления от IT-корпораций должны вырасти до €650 млн.