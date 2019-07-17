"Ъ": нефтегазовые компании РФ откладывают запуск проектов на арктическом шельфе до 2030 г.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские нефтегазовые компании могут начать запуск новых крупных месторождений на арктическом шельфе только к 2030 году. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ", которая ознакомилась с копией проекта Минприроды о геологоразведочных работах в Арктике до 2035 года, направленный на формирование грузовой базы Северного морского пути (СМП).

"Нефтегазовые компании в ближайшее десятилетие не планируют запускать уже заявленные шельфовые проекты, которые могли бы внести вклад в развитие СМП. Так, например, доразведка месторождений "Победа" и Медынское-море "Роснефти", Ленинградского, Лудловского, Русановского и Ледового ("Газпром"), Долгинского ("Газпром нефть") планируется на период 2025-2030 годы", - сообщает издание, ссылаясь на документ. Следовательно, сами проекты могут быть запущены не ранее 2030-х годов. В плане геологоразведочных работ в Арктике не упомянуты намерения "Новатэка" и "Газпром нефти" создать совместное предприятие (СП) для шельфовых проектов, но они пока носят "гипотетический характер", отмечает газета.

В Минприроды не ответили на запрос, в аппаратах вице-премьеров Юрия Трутнева и Алексея Гордеева отказались от комментариев. Однако источник "Коммерсанта", знакомый с ситуацией, сообщил, что план работ направлен в правительство РФ и на следующей неделе будет рассмотрен Госкомиссией по Арктике.

В "Газпром нефти" сообщили, что в 2016 году компания перенесла лицензионные обязательства по геологоразведке на двух наиболее труднодоступных участках - Хейсовском и Северо-Врангелевском (предполагаемый ввод - 2037 год). Но в прошлом году "Газпром нефть" перевыполнила лицензионные обязательства на последнем участке. На четырех участках (Северо-Западном, Долгинском, Приразломном, Северо-Врангелевском) выполнена сейсмика 2D и 3D и идут работы по интерпретации полученных данных. В компании добавили, что санкции не оказали существенного влияния на проекты компании, шельф остается для нее стратегическим направлением.

В "Роснефти", у которой 28 участков на арктическом шельфе, заявили, что решение о развитии шельфовых проектов "будет зависеть от внешней конъюнктуры рынка, а также экономических и технологических условий". В "Газпроме" сообщили, что до 2030 года планируется ввод в эксплуатацию трех морских месторождений в арктической зоне - Каменномысское-море, Северо-Каменномысское и Крузенштернское. Таким образом, речь идет об активах в Обской губе или транзитных месторождениях. Юридически эти месторождения расположены во внутренних водах, а не на шельфе, уточняет "Коммерсантъ".

Одной из главных причин медленной разведки шельфа является недостаток морских буровых установок. Как пишет газета, сейчас в российской Арктике действуют только две буровые установки ООО "Газпром флот" - "Амазон" и "Арктическая". Также для бурения привлечены установки China Oilfield Service Limited, работающие в юго-западной части Карского моря и Обской губе. Кроме того, падение цен на нефть сделало многие проекты в регионе нерентабельными.

История вопроса

В настоящее время к разработке шельфа Арктики допущены только "Газпром" и "Роснефть", на выдачу новых лицензий введен временный мораторий - до исполнения обязательств по текущим. При этом недропользователи неоднократно обращались с просьбой продления сроков геологоразведочных работ как минимум на 10 лет.