Глава Роспатента: рост заявок на регистрацию товарных знаков во II квартале составил 22%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Роспатент отмечает бурный рост заявок на регистрацию товарных знаков, во II квартале 2019 года он составил 22%. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Только во втором квартале этого года рост заявок на регистрацию товарных знаков составил 22%. То есть в годовом измерении это будут десятки тысяч новых заявок. И это к базе, которая у нас уже есть", - сказал он.

Ивлиев отметил, что сейчас на охране Роспатента стоят более 440 тыс. товарных знаков, зарегистрированных по национальной процедуре, и почти 210 тыс. - по международной. "Итого - более 650 тыс. действующих товарных знаков. Это тенденция к использованию данного ресурса в нашей стране", - подчеркнул он.

При этом рост заявок наблюдается и по другим направлениям: наименованиям места происхождения товара (НМПТ) и географическим указаниям. "Так, на начало прошлого года у нас было зарегистрировано всего 169 наименований мест происхождения товара. Но, благодаря активности регионов и их представителей в Совете Федерации, только за 12 месяцев 2018 года мы получили 100 заявок на регистрацию НМПТ и на предоставление исключительного права на НМПТ. Было выдано 36 свидетельств на наименования мест происхождения товара и на предоставление исключительного права на использование наименования места происхождения товара", - сказал он.

За пять месяцев этого года в Роспатент было подано уже 34 заявки на регистрацию НМПТ и на предоставление исключительного права на наименование места происхождения товара, и выдано 24 свидетельства. Аналогичная тенденция складывается и в сфере регистрации географических указаний.

"Мы рассчитываем на позитивную динамику регистрации не только региональных брендов, но и других объектов интеллектуальной собственности. Не буду называть конкретные цифры, потому что даже в случае достижения этих показателей мне всегда будет казаться, что можно было сделать еще больше", - подчеркнул глава Роспатента.