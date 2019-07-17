"Известия": число атак на "умные устройства" в мире в 2019 году может превысить 100 млн

ТАСС, 17 июля. Количество вирусных атак на "умные устройства" по итогам первой половины 2019 года в мире составило 71,5 млн, а по итогам всего 2019 года число подобных инцидентов может превысить 100 млн. Такую оценки компании в сфере кибербезопасности Dr. Web приводит газета "Известия".

В 2018 году "умные устройства" атаковали в четыре раза чаще, чем в 2017 году (99,2 млн против 23,7 млн инцидентов), уточняют "Известия" данные Dr. Web. Речь идёт об атаках на "умные часы", смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники, пишет газета. Информацию об атаках Dr. Web получает, используя специальные "ловушки" для вирусов: они "приманивают" вредоносные программы, выдавая себя за "умные устройства".

Отдельных данных по России в компании не приводят. Как уточняет операционный директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки "Ростелеком-Солар" Антон Юдаков, число кибератак на IoT-устройства растет пропорционально количеству такой продукции и в России, и в мире, при этом в РФ число "умных устройств" пока не слишком велико.

В Dr. Web отмечают, что среди причин роста числа атак на "умные устройства" - беспечность производителей и пользователей: для подключения "умной техники" к интернету довольно часто исполтзуются простые или общеизвестные пары "логин-пароль", что делает такие гаджеты лёгкой мишенью.

По словам Юдакова, зараженные гаджеты чаще всего используются для проведения DDoS-атак и спам-рассылок. Взломанные устройства злоумышленники могут использовать также для майнинга криптовалюты в тайне от хозяев, уточняют в Dr. Web.