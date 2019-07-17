МВФ ухудшил оценку роста российского ВВП

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Росту ВВП России должно поспособствовать увеличение расходов государства в рамках реализации национальных проектов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам завершившихся консультаций Исполнительного совета организации с РФ.

"Росту ВВП должно благоприятствовать увеличение расходов государственного сектора в рамках национальных проектов, объявленных в 2018 году, - отмечают в МВФ. - Государственные расходы на инфраструктуру в рамках национальных проектов наряду с увеличением предложения рабочей силы из-за пенсионной реформы могут позитивно повлиять на темпы роста объема производства".

В МВФ заявляют, что российская экономика продолжает умеренный рост при наличии структурных ограничений и воздействии санкций.

"Российская экономика продолжает умеренный рост в условиях обоснованной макроэкономической политики, но при наличии структурных ограничений и воздействии санкций. Объем производства в 2018 году вырос на 2,3% за счет экспорта и потребления, которому благоприятствовали рост реальной заработной платы и повышение спроса на рабочую силу", - говорится в документе.

При этом фонд ухудшил оценку темпов роста ВВП России в нынешнем году до 1,2% с 1,4%. "Рост экономики в 2019 году, по прогнозу, составит 1,2%, что обусловлено низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление", - прогнозируют эксперты. Ранее, в мае, фонд сообщил, что "в последние три года рост ВВП [России] составлял в среднем 1,4% и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году".

В МВФ также указали, что в России "инвестиции умеренно увеличились по сравнению с предыдущим годом". Так, в 2018 году был отмечен рост на 0,8%, а, по прогнозам МВФ, в нынешнем году составит 1%, а в 2020 году - 2,2%.

Кроме того, отмечается в документе, в России "инфляция стала снижаться и, как ожидается, вернется к целевому уровню в 4% к началу 2020 года". "Инфляция, достигнув в 2018 году рекордно низких уровней, во второй половине года ускорилась, - пояснили в МВФ. - Основными движущими силами ее ускорения были разовые факторы (такие как снижение курса рубля и повышение цен на продовольствие и топливо), а не давление спроса".

Факторы роста

Эксперты МВФ считают, что среднесрочные прогнозы роста российской экономики остаются невысокими. "Государственные расходы на инфраструктуру в рамках национальных проектов наряду с увеличением предложения рабочей силы из-за пенсионной реформы могут позитивно повлиять на темпы роста потенциального объема производства. Однако, если не будут проведены более глубокие структурные реформы, долгосрочные темпы роста, по прогнозу, установятся на уровне примерно 1,8%", - считают в МВФ.

Рекомендации

В документе также подчеркивается, что Исполнительный совет фонда "положительно оценил надежную основу макроэкономической политики [России], которая помогла уменьшить неопределенность экономической политики и смягчить последствия внешних шоков". Совет также приветствовал проведение российскими властями "пенсионной реформы и их планы по увеличению расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру". В МВФ "призвали к продолжению энергичных мер экономической политики и комплексных структурных реформ для повышения потенциального роста, устранения институциональных недостатков и проблем управления, укрепления финансового сектора, а также повышения производительности и инвестиций". "Директора [Исполнительного совета] согласились, что бюджетное правило позволяет закрепить курс налогово-бюджетной политики и помогает защитить экономику от колебаний цен на нефть и тем самым содействует экономической диверсификации", - подчеркивается в документе.

В МВФ считают, что "система бюджетных доходов России могла бы быть улучшена путем расширения базы налогов и за счет дальнейших благоприятных для роста сдвигов в налогообложении, направленных на стимулирование предложения рабочей силы, уменьшения неформальной занятости и привлечения новых инвестиций". Исполнительный совет "рекомендовал упростить налогообложение нефтяного сектора и постепенно отменить субсидии на внутреннее потребление топлива, расходы на социальную помощь сделать более адресными, с тем чтобы усилить их воздействие на сокращение бедности", - отметили в МВФ.

Директора МВФ также поддержали продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики в России. Они приветствовали планы ЦБ РФ сохранять осторожный подход к определению денежно-кредитной политики, поскольку инфляционные ожидания пока прочно не закреплены.