Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор начал работу в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Второй этап российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора (РКМБИ) стартовал в Ростовской области. Его участниками стали молодые предприниматели из Ростова-на-Дону и китайского города Таншань (провинция Хэбэй), сообщил в среду журналистам министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Бизнес-инкубатор работает в рамках программы Российского союза молодежи для российско-китайского обмена в сфере предпринимательства, вывода российских проектов на китайский рынок и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику.

"Сегодня в Ростовской области стартовал российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор. Одним из ключевых направлений развития индивидуальной предпринимательской инициативы в регионе является содействие молодежным бизнес-проектам и вовлечение молодежи в предпринимательство", - сказал Папушенко.

Первый блок программы прошел в городе Таншань с 1 по 10 июля, в рамках него десять бизнесменов из Ростовской области прошли программу обучения ведения бизнеса с партнерами из Китая, встретились с представителями крупных компаний и познакомились с инвесторами.

"Обучающая программа этого года рассчитана до 24 июля. Помимо знакомства с промышленностью региона, участников проекта ждет образовательная программа: со своими лекциями выступят успешные предприниматели области, владельцы компаний и представители власти из профильных министерств и комитетов", - уточнил министр.