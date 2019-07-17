Кондитерскую фабрику построят на Ставрополье к 2022 году

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Компания "Шоколенд" построит кондитерскую фабрику в Невинномысске к 2020 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

"Цель инвестиционного проекта - организация производства кондитерских изделий. Предприятие нацелено на выпуск конкурентоспособной продукции посредством применения инновационных технологий и рецептур, отвечающих современным требованиям к качеству и безопасности. Планируемая мощность производства будет составлять до 26,8 тыс. т готовой продукции в год", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, общая стоимость инвестиционного проекта составляет 500 млн рублей, источники финансирования - собственные средства компании с привлечением кредитных средств банка. В настоящее время освоено 136 млн рублей.

Планируется, что ассортимент производимой продукции будет находиться в сегменте доступных для населения цен и будет востребован потребителем. В настоящее время проводится реконструкция производственных помещений, приобретение технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Налажено производство кондитерских изделий: запеченные мюсли, карамель, ирис, драже, шоколад и шоколадные конфеты, печенье, вафли и вафельные трубочки. Предприятие имеет свои торговые марки: "Хуторок Карамелькино", "Заморский сувенир".