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"Россети" инвестируют в модернизацию электросетей Кузбасса 18 млрд рублей до 2028 года

Значительный объем финансирования обусловлен высокой степенью износа оборудования электросетей

КЕМЕРОВО, 17 июля. /ТАСС/. "Россети Сибирь" направят на развитие энергетики Кемеровской области 18 млрд рублей до 2028 года. Соответствующие инвестиционные планы обозначены в соглашении, которое в среду подписали гендиректор "Россетей" Павел Ливинский и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, сообщила пресс-служба компании "Россети Сибирь".

"Сегодня в Москве генеральный директор компании ПАО "Россети" Павел Ливинский обсудил с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым приоритетные задачи в сфере развития электросетевого комплекса региона. Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве до 2028 года, в соответствии с которым "Россети Сибирь" направят на модернизацию электрических сетей более 18 млрд инвестиций", - говорится в сообщении.

Значительный объем финансирования обусловлен высокой степенью износа оборудования энергосетей, большая часть которого эксплуатируется свыше 55 лет и нуждается в обновлении. Уточняется, что 3,5 млрд рублей от общей суммы инвестиций будет направлено на реализацию проектов по цифровизации электрических сетей в регионе.

Модернизацию планируется провести в рамках инвестиционной программы "Россетей", что не повлечет увеличения тарифов для конечных потребителей электроэнергии.

Теги
РоссияЛивинский, Павел АнатольевичКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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