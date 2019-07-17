Регионы России и Белоруссии подпишут более 20 соглашений на форуме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Регионы, города, и муниципалитеты России и Белоруссии планируют подписать 26 соглашений о сотрудничестве на форуме регионов двух стран, который открылся в среду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной и политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

"У нас порядка 26 соглашений будет подписано в самых различных сферах - культура, экономика, сельское хозяйство, обмен студентами. Каждое соглашение разностороннее, как правило, это комплексное сотрудничество региона с регионом", - сказал Мельниченко.

По его словам, за последние пять лет Россия и Белоруссия "очень хорошо продвинулись в части регионального, межмуниципального сотрудничества", растет товарооборот. За это время заключено 91 соглашение, в том числе 56 - между регионами и муниципалитетами.

"Белорусская сторона проявляет интерес к машиностроению, и это обосновано, потому что они и мы производим технику, поэтому нужна какая-то производственная кооперация в силу складывающегося Союзного государства. Плюс большой интерес к сельскохозяйственному производству, селекции, прежде всего в птицеводстве, селекции в растениеводстве", - рассказал сенатор.

VI Форум регионов России и Белоруссии проходит 17-18 июля в Санкт-Петербурге. Его основная тема - межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Белоруссии. По данным организаторов, в форуме принимают участие более 1 тысячи человек из обеих стран, в том числе официальные делегации верхних палат парламентов Белоруссии и России, представлены более 70 российских субъектов и все белорусские регионы. Первый форум состоялся в 2014 году в Минске, затем он проходил в Сочи, Москве, Могилеве.