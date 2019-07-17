"Ъ": заказ на строительство СПГ-ледоколов может получить дальневосточная верфь "Звезда"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Строительство четырех ледоколов на сжиженном газе стоимостью 60 млрд рублей планируется за счет средств "Новатэка" на мощностях "Звезды" с последующей передачей в операционное управление ФГУП "Атомфлот" (входит в "Росатом"), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документы, направленные госкорпорацией в правительство РФ.

"Росатом" также предложил поставить срок по предоставлению информации о темпах строительства ледоколов в проектный комитет транспортной части комплексного плана развития инфраструктуры (КПМИ) до 15 октября, отмечается в публикации.

В "Новатэке" уточнили, что ведут коммерческие переговоры с разными верфями, в том числе и со "Звездой". Как отмечает "Ъ", компания хочет получить суда до конца 2023 года. При этом "Новатэк" заинтересован передать эксплуатацию ледоколов компаниям, которые обладают компетенциями в управлении флотом в условиях ледовой обстановки.

Однако источники "Ъ" сомневаются, что ледоколы удастся построить в озвученный "Новатэком" срок.

В "Росатоме" сообщили, что решение по СПГ-ледоколам будет обсуждаться на совещании 24 июля.

На строительство ледоколов претендуют несколько компаний. Как отметили источники "Ъ", "Звезда" намерена принять участие в конкурсе на строительство ледоколов. Однако о желании получить заказ ранее заявляли и в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).