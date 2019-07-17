Госдума передает все полномочия по ветеринарному надзору из регионов Россельхознадзору

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о передаче с регионального на федеральный уровень - Россельхознадзору - всех полномочий в сфере государственного ветеринарного надзора.

"Законопроект предусматривает упразднение полномочия по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора. Таким образом, полномочие по осуществлению государственного ветеринарного надзора в полном объеме возлагается на Россельхознадзор", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что по результатам мониторинга работы государственной ветеринарной службы субъектов РФ выявлен ряд нарушений. Так, совмещение ими функций по оказанию платных ветеринарных услуг и осуществлению непосредственно ветнадзора привело к необъективности результатов надзора. Кроме того, в числе проблем существующей системы - отсутствие централизованного контроля и разобщенность региональных госветслужб, отмечают в кабмине.

Законопроект также устанавливает полный запрет на обратную передачу полномочия по осуществлению госветнадзора органам исполнительной власти субъектов РФ. Предлагаемые меры направлены на ликвидацию дублирования надзорных полномочий и создание "четкой вертикали власти и единообразия действий при осуществлении государственного ветеринарного надзора". В случае принятия закон заработает с 1 января 2020 года.

В ходе заседания кабмина РФ 16 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что возвращение на федеральный уровень государственного ветеринарного контроля позволит повысить качество продукции агропромышленного комплекса.