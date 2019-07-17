Эксперты выступили против усиления регулирования отношений торговых сетей и поставщиков

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Отношения между торговыми сетями и поставщиками должны строиться на принципе саморегулирования, и дополнительный госконтроль за сферой торговли не нужен. Такое мнение высказал в среду ТАСС председатель Межотраслевого экспертного совета (МЭС, объединяет Ассоциацию компаний розничной торговли, Союз независимых сетей, Руспродсоюз, Национальную мясную ассоциацию, Союз производителей алкогольной продукции и другие ассоциации торговли, поставщиков и производителей) и глава комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

"МЭС считает, что саморегулирование отношений [ретейлеров и поставщиков] - наиболее эффективный путь в существующих условиях", - сказал он.

Борисов объясняет, что одни и те же законодательные правила и ограничения невозможно применить к огромному множеству разнообразных хозяйствующих субъектов. Поэтому комитет ТПП выступает за мораторий на внесение поправок в закон о госрегулировании торговой деятельности.

В конце 2012 года крупнейшие отраслевые союзы подписали Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров. Борисов рассчитывает, что при поддержке властей и деловых объединений кодекс мог бы стать настоящим сводом правил для бизнеса.

Глава экспертного совета отмечает, что участники МЭС актуализируют кодекс и обсуждают проблему штрафов поставщиков со стороны ретейла. "Стороны единогласны в том, что штрафы не должны быть источником дополнительного дохода [сетей], а только инструментом поддержания деловой дисциплины", - пояснил Борисов.

Ранее организация поддержки малого и среднего бизнеса "Опора России" предложила Минпромторгу подготовить поправки для урегулирования проблем в отношениях торговых сетей и поставщиков, сообщал "Коммерсантъ". В частности, организация выступила за ограничение размера штрафов и формирование более прозрачного механизма предоставления скидок. В "Опоре России" подчеркивали, что существующие проблемы нельзя решить в рамках саморегулирования, поскольку такая практика не развивается.