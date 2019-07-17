Госдума приняла законопроект о регулировании каботажных автоперевозок

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект о регулировании каботажных автомобильных перевозок - перевозок грузов или пассажиров транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам. На данный момент такие перевозки запрещены.

Под действие законопроекта, в том числе попадают машины, ввезенные их владельцами на территорию РФ. Документом предусмотрено, что такие перевозки операторами, зарегистрированными на территории одного из государств - членов Евразийского экономического союза, осуществляются в соответствии с международными договорами, а также федеральным законом "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения". Кроме того, применяться будут и правила, установленные правительством.

Законопроектом вводятся понятия "каботажная автомобильная перевозка" и "разовое разрешение на осуществление каботажных автомобильных перевозок". Согласно тексту, в случае неоднократных нарушений порядка каботажных перевозок руководитель контролирующего органа должен будет направить в Минтранс предложение о принятии к нарушителю мер.

Одновременно с этим сохраняется запрет на автомобильные перевозки опасных грузов иностранными перевозчиками.