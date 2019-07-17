Реальная зарплата в России в июне выросла на 2,3% в годовом выражении

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Реальная начисленная заработная плата в России в июне 2019 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 2,3%, сообщается в оперативном докладе Росстата.

При этом по сравнению с маем 2019 года рост реальных зарплат составил 4%, а в январе - июне текущего года этот показатель вырос на 1,8% к уровню годом ранее.

При этом средняя номинальная зарплата в июне увеличилась на 7,1% к уровню июня 2018 года, до 49 тыс. 840 рублей. В январе - июне номинальная зарплата увеличилась на 7%, до 46 тыс. 300 рублей.