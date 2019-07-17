Недельная инфляция в России снизилась до нуля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 9 по 15 июля 2019 года не изменились, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее инфляция составляла 0,1%, а до этого поднималась до 0,2% на фоне роста тарифов.

С начала года инфляция набрала 2,7%, а в годовом выражении на 15 июля составила около 4,5%. За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,1%, подсолнечное масло - на 0,3%, гречневую крупу и карамель - на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,4%, в том числе на белокочанную капусту - 5,2%, огурцы - 3%, картофель - 2,9%, лук - 2,6%, морковь - 2,0%. За этот же период помидоры стали дороже на 2%, яблоки - на 1,2%, пшено - на 0,5%, мясо кур - на 0,4%, мороженая рыба, сливочное масло и рис - на 0,2%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - практически не изменились.