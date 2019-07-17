Новокуйбышевский НПЗ "Роснефти" ввел цифровое управление на комплексе газофракционирования

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" ввел в эксплуатацию единый комплекс газофракционирования и стабилизации с цифровым пунктом управления, говорится в сообщении компании.

Комплекс объединил три технологические установки: стабилизации бензина, газофракционирования, а также компримирования и очистки газа. Ранее управление установками велось по отдельности, но внедрение современных информационных решений позволило объединить управление разными объектами и интегрировать работу процессов в единый современный комплекс.

По ожиданиям "Роснефти", такая мера позволит повысить качество выпускаемой продукции за счет оптимизации параметров технологического режима и процесса управления установками, а также эффективности планирования. "Автоматическая система управления технологическими процессами благодаря высокоскоростным контролерам сократит время принятия решений до десятых долей секунды. Таким образом, система повысит уровень промышленной безопасности объекта за счет исключения человеческого фактора", - отмечается в сообщении.

Цифровизация и технологическое развитие производственных процессов заложены в стратегии компании "Роснефть-2022". Единый комплекс газофракционирования - второй объект системы "цифровой завод". В 2018 году на цифровую платформу управления была переведена работа четырех установок гидроочистки и каталитического крекинга Новокуйбышевского НПЗ.

Новокуйбышевский НПЗ входит в самарскую группу заводов "Роснефти", мощность переработки составляет 8,2 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо для всех видов транспорта.