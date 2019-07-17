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"Роснефть" подала заявку на смягчение условий репатриации выручки из-за санкций

В Минфине России отметили, что компания удовлетворяет требованиям законодательства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Минфин рассматривает заявку "Роснефти" на включение в список экспортеров, имеющих право не возвращать валютную выручку в страну, сообщил в интервью агентству Reuters заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"По состоянию на сегодняшний день "Роснефть" в этом перечне не находится. В нем есть уже компании, крупные экспортеры, но в масштабах платежного баланса они незначимы", - сказал он.

"Роснефть" подала заявку на включение в перечень, она рассматривается, добавил Моисеев. По его словам, компания удовлетворяет требованиям законодательства и ее заявка может быть скоро удовлетворена.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что правительство договорилось с ЦБ об отмене репатриации валютной выручки в рублях уже с 2020 года. Он отмечал, что для компаний, которые занимаются экспортом сырьевой продукции, правительство готово отменять репатриацию выручки в рублях постепенно до 2024 года, для остальных участников внешнеэкономической деятельности правительство будет вводить послабления и снижение санкций за отдельные нарушения валютного законодательства.

Правительство РФ в феврале одобрило законопроект о либерализации валютного законодательства, в рамках которого смягчаются требования по возврату валютной выручки для экспортеров.

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