Инсулин по технологии российской компании "Герофарм" начнут производить в Белоруссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Герофарм" подписала с предприятием NatiVita соглашение о передаче технологии производства инсулинов, сообщила пресс-служба российской компании.

"Герофарм" осуществит технологический трансфер на площадку NatiVita с перспективой локализации производства готовой лекарственной формы. В свою очередь NatiVita будет полностью отвечать за дистрибуцию препаратов", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает производство пяти типов инсулинов. "На рынке Белоруссии появятся пять инсулинов, производимых по технологии "Герофарм": генно-инженерные инсулины человека короткой и средней продолжительности действия - Ринсулин Р и Ринсулин НПХ, а также аналоги - лизпро и гларгин. В текущий момент также рассматривается возможность локализации инсулина аспарт, который находится на третьей стадии клинических исследований в России", - отмечается в сообщении.

По оценкам NatiVita, которые приводит пресс-служба, совокупный рынок инсулинов в республике составляет около $12,6 млн. "Герофарм" планирует занять на нем долю в 30% в ближайшие нескольких лет. Ожидается, что в течение 3 лет общий объем поставок может достигнуть 7 млн доз инсулина ежегодно.

"Герофарм" - ведущий российский производитель инсулинов, на его долю приходится 25% выпускаемых в РФ генно-инженерных инсулинов.