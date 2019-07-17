На строительство онкоцентра в КБР понадобится более 2 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 17 июля. /ТАСС/. Стоимость строительства республиканского онкологического диспансера в Кабардино-Балкарии (КБР) составляет 2,126 млрд рублей, сообщили ТАСС в Министерстве строительства и дорожного хозяйства КБР.

"В соответствии с заключенным государственным контрактом на сумму 2,126 млрд рублей на последнюю отчетную дату выполнены строительно-монтажные работы", - сообщили в министерстве, добавив, что строительство диспансера на 220 коек в Нальчике было начато в октябре 2007 в соответствии с подпрограммой "Онкология" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (2007-2012 годы).

"Ввиду завершения реализации указанной программы, финансирование строительство объекта было приостановлено в 2013 году. Всего на строительство было направлено 355 млн рублей", - сказали в министерстве.

Как отмечается, в апреле текущего года разработано и утверждено медико-техническое задание на корректировку типовой проектно-сметной документации, разрабатывающейся ранее по строительству онкологического диспансера на 220 коек, которое предусматривает строительство дополнительного корпуса к недостроенным зданиям. Предполагается, что в дополнительном корпусе будет размещено хирургическое отделение с операционным блоком и реанимационным отделением. "Корпус необходим для увеличения коечной мощности до 250 [коек], перепланировки внутренних помещений построенных зданий и приведения их к соответствию требованиям современных стандартов", - пояснили в министерстве.

Как сообщалось ранее, в течение года в онкологическом диспансере КБР проходят лечение около 7 тыс. человек, а в целом по республике на учете у онкологов состоят 17 тыс. человек. В настоящее время расширяются площади старого здания за счет предоставления освободившегося здания роддома.

Хирургическое и химиотерапевтическое отделения онкологического диспансера КБР будут размещены в освободившихся подразделениях перинатального центра, расположенных по улице Шортанова в Нальчике в непосредственной близости от онкодиспансера, где также планируется открытие реанимационного блока.