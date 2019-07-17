Глава Кубани заявил, что налоговый вычет компенсирует виноделам повышение акцизных ставок

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Возможность производителям винограда и виноделам в России получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты компенсирует повышение ставок акцизов на вина и способствует увеличению объемов выращивания винограда. Такое мнение выразил в среду журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя принятие в первом чтении в Госдуме законопроектов о предоставлении субсидий виноделам и повышении ставок акцизов на вина.

"Виноделие сегодня - это одна из самых перспективных отраслей АПК края. Наши вина уже конкурентоспособны на российском и внешнем рынках. Поэтому мы возлагаем большие надежды на принятие закона. Он важен для виноделов края, которые перерабатывают виноград. Значимость получения налогового вычета для них сложно переоценить, особенно на фоне увеличения ставки акциза на вино, шампанское и крепкие спиртные напитки", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что такие меры увеличат спрос на виноград со стороны виноделов, что положительно отразится на дальнейшем развитии отрасли виноградарства. Глава региона отметил, что в стране ощущается нехватка винограда, власти региона только в 2019 году выделили дополнительно 100 млн рублей на развитие виноградных питомников, чтобы удовлетворить спрос на этот вид продукции в России.

"Наконец, создаются комфортные условия для тех, кто делает качественный продукт из натурального сырья. Это важно для южных регионов России, где выращивание винограда - одно из ключевых направлений сельского хозяйства. В случае принятия нового закона [о предоставлении субсидий виноделам] мы реально простимулируем производство этой сельхозкультуры", - подчеркнул глава Кубани.

Краснодарский край лидирует в России по объемам выращивания и переработки винограда. По итогам 2018 года производство вина в крае выросло на 9,5%, шампанских вин - на 11,7%, производство фруктовых вин - в шесть раз.

Положения законопроектов

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление субсидий и налоговых вычетов российским производителям винограда и виноматериалов для стимулирования производства винограда и винодельческой продукции. Документ разработан правительством и вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Принятым Госдумой в первом чтении законопроектом об акцизных ставках предлагается унифицировать ставки акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% - на 2020 год они составят 544 рублей за литр, на 2021 год - 566 рублей, на 2022 год - 589 рублей, а на денатурированный спирт - 111 рублей, 115 рублей и 120 рублей соответственно. Устанавливаются единые налоговые ставки акциза на вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории РФ и ввозимые на территорию РФ. В итоге в 2020 года ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 рублей до 31 рубля на 1 л, на игристые - с 36 рублей до 40 рублей за 1 л.