Fitch присвоило En+ Group рейтинг BB- со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило En+ Group долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне BB- со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство.

"Рейтинг подкреплен позицией En+ на рынке как одной из крупнейших генерирующих компаний в России, на долю которой приходится около 8% общей установленной мощности, ее недорогими гидрогенерирующими мощностями, что повышает прибыльность", - отмечается в публикации.

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в "Русале", крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год).