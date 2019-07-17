Правкомиссия одобрила поправки, позволяющие направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.

Законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами РФ" был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года. Поправки, касающиеся использования средств ФНБ, были подготовлены Минфином РФ в рамках второго чтения законопроекта.

Поправками к законопроекту предусматривается, в частности, создание правовых оснований для предоставления государственных экспортных кредитов за счет средств ФНБ после достижения ликвидной частью фонда 7% ВВП. В целях снижения валютных рисков поправками также предлагается установить возможность привлечения регионами кредитов от иностранных банков в российской валюте.

Проект поправок к законопроекту будет рассмотрен на заседании правительства.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что правительство РФ до конца 2019 года определиться с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств Фонда при достижении им порога инвестирования в 7% ВВП. Силуанов напомнил, что по стратегии инвестирования средств ФНБ есть две позиции. Первая - это вложение денег в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс, на инфляцию и на ужесточение денежно-кредитной политики. Вторая позиция - вложение во внутренние активы, в проекты , которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса. Он отметил, что правительство договорилось координировать с Центральным банком вопрос о том, в каких объемах и на каких условиях будут вкладываться средства.

Объем российского Фонда национального благосостояния за июнь 2019 года сократился на 60 млрд рублей, до 3,763 трлн рублей.