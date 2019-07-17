Госдума рассмотрит законопроект о снижении до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%. Документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, был инициирован лидерами всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

По данным Росстата, валовой сбор плодов, ягод, винограда на территории РФ в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в том числе индивидуальными предпринимателями, в 2018 году составил 1077,5 тыс. тонн. При этом, по данным ФТС России, импорт яблок, груш, айвы и слив в 2018 году составил 1721,1 тыс. тонн, из них яблок - 1121,7 тыс. тонн.

Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне зависимости от импорта российского рынка плодово-ягодной продукции, говорится в пояснительной записке. "В этой связи меры, направленные на развитие внутреннего производства указанной продукции, приобретают особую актуальность", - считают авторы документа.

Законопроектом предусматривается включение в перечень продовольственных товаров, налогообложение реализации которых производится по налоговой ставке 10%, фруктов и ягод (в том числе винограда).

"Установление пониженной ставки НДС при реализации плодово-ягодной продукции позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов и на обеспечение технологий для наращивания объемов производства продукции садоводства и виноградарства. Снижение ставки НДС выравнивает условия налогообложения для организаций, осуществляющих производство и реализацию плодово-ягодной продукции, и для товаропроизводителей, реализующих другие виды продовольственных товаров (мясо, молоко, зерно, морепродукты, овощи), для которых налоговая ставка 10% действует в настоящее время", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как подчеркнул ранее Володин, поручение проработать вопрос о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию с 20% до 10% было дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам его встречи с представителями садоводческих хозяйств. По словам председателя Госдумы, необходимо обеспечить доступность качественной плодово-ягодной продукции и поддержать отечественных производителей, а задача законопроекта - создать дополнительные условия для импортозамещения.

Как пояснил один из авторов документа, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, документ планируется принять до конца весенней сессии как приоритетный, чтобы он как можно быстрее вступил в силу.