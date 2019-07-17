Владелец "Нового потока" Мазуров может обратно выкупить акции Антипинского НПЗ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия, говорится в заявлении компании.

В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации завода контроль над ним перешел к основному кредитору - Сбербанку. Впоследствии акции предприятия были проданы совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".

"Дмитрий Мазуров сохраняет право обратного выкупа акций АО "Антипинский НПЗ". В настоящее время рассматриваются варианты привлечения партнеров для организации обратного выкупа. С рядом партнеров ведутся переговоры", - отмечается в заявлении. Там также сообщается, что несмотря на то, что Мазурову временно избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы, компания готова выполнить все свои обязательства перед партнерами. "Стратегия развития компании "Новый Поток" предполагает сохранение и последующую модернизацию активов, в которых "Новый Поток" является управляющим партнером", - сообщили в компании.