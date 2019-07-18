Эксперты оценили перспективы России на мировом рынке "облачных" услуг

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Эксперты ждут роста доли России на мировом рынке облачных сервисов за счет цифровизации российского бизнеса, внедрения гособлака и локализации хранения данных россиян на территории страны иностранными компаниями. Об этом они рассказали порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Увеличение доли России в мировом объеме оказания облачных услуг по хранению и обработке данных до 5% к 2024 году предусмотрено нацпроектом "Цифровая экономика". Эксперты и участники отрасли называют эту задачу весьма амбициозной и требующей консолидации усилий крупнейших игроков.

Директор по развитию платформы "Яндекс.Облако" Олег Коверзнев считает, что у рынка облачных технологий в России есть потенциал для роста, а среди предпосылок - отложенный спрос со стороны частных и государственных компаний, стремящихся создать конкурентоспособные цифровые продукты. "Цифровая экономика предполагает, что за пять лет Россия в пять раз увеличит долю в общемировом рынке облачных услуг. Это означает, что мы должны расти быстрее, чем это будут делать США, Европа, Азия. Это очень трудно, даже если предположить, что достижение цели предполагается в основном за счет внутреннего рынка, а основным заказчиком создания соответствующих объемов новой инфраструктуры, сервисов и их активного потребления будет проект единой облачной платформы для государственных организаций", - уточняет он.

Мероприятия нацпроекта "Цифровая экономика" помогут российским компаниям нарастить объемы экспорта облачных услуг, считает директор облачного провайдера #CloudMTS Олег Мотовилов. "Создание и распространение конкурентоспособных продуктов в области искусственного интеллекта и обработки больших данных позволит снизить влияние географического принципа в потреблении облачных услуг. Сейчас российские облачные ресурсы используют преимущественно те зарубежные компании, которые ведут бизнес на территории страны", - поясняет он.

В числе конкурентных преимуществ российских "облаков" - дешевое электричество и холодный климат, подходящий для строительства и поддержки дата-центров, уточняет генеральный директор сети дата-центров Selectel Олег Любимов. Директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков в числе конкурентных преимуществ российских поставщиков услуг центров обработки данных (ЦОД) также называет невысокую стоимость квалифицированной рабочей силы по сравнению с Европой или Северной Америкой. При этом он указывает, что отечественные ЦОД вполне соответствуют мировому уровню.