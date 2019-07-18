Трутнев призвал активизировать работу по привлечению инвесторов в ТОР "Бурятия"

УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил институтам развития Дальнего Востока и властям Бурятии активизировать работу по привлечению инвесторов на территорию опережающего развития (ТОР) "Бурятия".

"Надо ставить гораздо более амбициозные цели, у республики есть потенциал. Пока того объема для того, чтобы возникло существенное развитие экономики, нет. Надо помогать инвесторам", - сказал Трутнев в четверг в Улан-Удэ на совещании, посвященному экономическому развитию республики.

ТОР "Бурятия" создана в 2019 году. Якорными определены два резидента, которые намерены построить крупное птицеводческое предприятие в Кабанском районе и транспортно-логистичечкий комплекс в Кяхтинском районе. Общая сумма инвестиций по проектам - около 6 млрд рублей. Планируется создать не менее 870 рабочих мест.

"Каких-то положительных оценок здесь не ставил бы. В коротком списке [потенциальных] инвесторов 16 <...>. Для того, чтобы поднять экономику, нужно не два инвестпроекта", - сказал он журналистам после совещания.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. На регионы уже начали распространяться механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.