Парламентарий назвал дату принятия решения об отмене роуминга в России и Белоруссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович сообщил, что окончательное решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией будет принято 2 августа.

"Мы этот вопрос рассматривали накануне выезда сюда [в Санкт-Петербург]. В принципе со стороны белорусских операторов тоже есть понимание по данному вопрос, 2 августа стороны собираются в Полоцке для принятия окончательных решений", - сказал Мясникович на форуме регионов России и Белоруссии.

Как отметила в свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Россия готова к отмене роуминга между странами. "Все это время шла конкретная работа между нашими министерствами. Сегодня пройден большой путь по сближению позиций, российская сторона готова к этому [отмене роуминга]. Белорусская сторона боится выпадающих доходов, но тоже уже поменяла позицию. Как заявил посол республики в России, до 15 сентября этот вопрос будет окончательно решен", - напомнила Матвиенко.

11 июля посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщил, что документ об отмене роуминга между странами может быть подписан до 15 сентября.

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории СГ и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса министрам связи двух государств.

Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков ранее заявлял, что стороны пока не пришли к консенсусу в вопросе отмены роуминга. Россия предлагает отменить плату за входящие звонки при нахождении абонентов в другой стране, а Минск настаивает на снижении стоимости звонков. В РФ также отмечали, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии, к середине 2019 года в случае установления симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть при выравнивании так называемого интерконнекта.