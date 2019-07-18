Правительство одобрило строительство СПГ-терминала "Новатэка" в Мурманске

18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в схему территориального планирования РФ, в нее включено строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) "Новатэка" в Мурманской области мощностью более 20 млн тонн в год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Строительство морского перегрузочного комплекса СПГ в Мурманской области - один из проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории Северного морского пути.

"Новатэк" планирует построить два терминала в Мурманске и на Камчатке, чтобы сократить транспортные издержки со своих СПГ-проектов, в частности с уже действующего "Ямал СПГ" и планируемого "Арктик СПГ - 2". До терминалов газ будут доставлять танкеры ледового класса по Северному морскому пути, потом он будет перегружаться на обычные газовозы. "Новатэк" и Росморречфлот планируют получить разрешение на строительство комплекса в Мурманске во втором квартале 2020 года, возведение объекта намечено на 2020-2023 годы.

В декабре на совещании в Сабетте министр транспорта РФ Евгений Дитрих попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поручить Минфину обеспечить источники финансирования для строительства морских перегрузочных комплексов СПГ в Мурманске и на Камчатке. По словам министра, строительство такого комплекса в Мурманской области оценивается в 70,1 млрд рублей, мощность - 20,9 млн т в год. Что касается строительства рейдового морского перегрузочного комплекса СПГ в бухте Печеринская на Камчатке, оно обойдется в 100,2 млрд рублей, мощность проекта - 21,7 млн т в год.