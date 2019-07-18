Правительство добавило Новгородскую область в перечень пилотных регионов системы tax free

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло Новгородскую область в перечень регионов, где иностранным гражданам компенсируется налог на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы территории ЕАЭС. Постановление правительства опубликовано на портале правовых актов.

Ранее в перечень были включены Республика Мордовия, Республика Татарстан, Краснодарский край, Волгоградская область, Калининградская область, Московская область, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская области, Свердловская область, Москва и Санкт-Петербург.

Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года. Система позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для получения такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них. Первыми городами, в которых иностранцы смогли воспользоваться tax free, стали Москва и Санкт-Петербург. Постепенно в список вошли города, принимавшие чемпионат мира по футболу 2018 года.