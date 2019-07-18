СМИ: первые восемь моделей смартфонов стандарта 5G получили сертификаты качества в Китае

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Первые восемь моделей смартфонов для мобильной связи пятого поколения (5G) получили сертификаты качества в КНР, что дает им возможность выходить на китайский рынок. Об этом сообщила в четверг газета China Daily.

Четыре модели представлены компанией Huawei, включая модели Mate 20X 5G и Mate X 5G. Другие производители - Oppo, Vivo, ZTE и One Plus получили сертификаты качества на одну модель от каждого.

Как пишет издание, такие фирмы, как Xiaomi, Samsung и Lenovo "не смогли проложить дорогу в первую группу" сертифицированных моделей. Xiaomi собирается обратиться в Национальный центр сертификации качества с просьбой о проведении тестирования на следующей неделе, в "соответствии с планом запуска продукции".

Смартфоны в Китае должны получить три лицензии для того, чтобы их разрешили продавать внутри страны. В частности, это Государственный обязательный сертификат (China Compulsory Certification), наличие которого дает возможность подключиться к национальной сети 5G.

China Daily отмечает, что в настоящее время битва за рынок китайских производителей смартфонов 5G обостряется.